La cérémonie d'inauguration. Photo: VNA

Hanoi, 13 janvier (VNA) – La ligne de métro Cat Linh - Hà Dông à Hanoï a été officiellement inaugurée le 13 janvier après plus de deux mois de mise en service, desservant en moyenne plus de 14.917 passagers par jour.

La cérémonie d’inauguration a été organisée jeudi matin à Hanoï par le ministère des Transports et le Comité populaire municipal et l'ambassade de Chine au Vietnam, en présence de l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo et du vice-ministre des Transports Nguyên Ngoc Dông.

Le vice-ministre des Transports Nguyên Ngoc Dông lors de la cérémonie. Photo : VNA

S'adressant à l'événement, le vice-ministre Nguyên Ngoc Dông a déclaré que le projet, l'un des huit projets de chemin de fer urbain reliant le centre-ville et les zones urbaines satellites, était le premier à être investi dans le but de réduire la surcharge de trafic dans la partie ouest de la capitale et de contribuer à dynamiser le développement socio-économique de la ville.

Il a promis que le ministère des Transports continuerait à demander aux agences concernées d'achever tous les travaux restants du projet et de mener des activités d'entretien, tout en travaillant en étroite collaboration avec le Comité populaire de Hanoï lors de l'exploitation du projet ainsi que la mise en œuvre d'autres projets de chemin de fer urbain dans la ville.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Van Quyên, a déclaré qu'après plus de deux mois de fonctionnement, la ligne de métro fonctionnait correctement et en toute sécurité.

La ligne de métro urbain comprend 12 gares et 13 trains. Chaque train, dont la vitesse prévue est de 80 km/h, dispose de quatre voitures capables de transporter plus de 900 passagers. Elle est configurée pour une fréquence des navettes de 6 à 7 minutes, ou même de 2 à 3 minutes aux heures de pointe. -VNA