Hanoï (VNA) – Un colloque sur la liaison entre l’innovation, l’entrepreunariat et les recherches scientifiques a été organisé le 8 octobre à Hanoï par l’ambassade d’Australie au Vietnam, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et l’Université nationale de l’économie.

Le colloque sur la liaison entre l’innovation, l’entrepreunariat et les recherches scientifiques organisé le 8 octobre à Hanoi. Photo: giaoducthoidai.vn

S’exprimant lors de ce colloque, le vice-recteur l’Université de l’économie nationale, Bui Duc Tho, a déclaré que si l’innovation est liée aux sciences et aux technologies, les opportunités de réussite des initiatives d’entreprenariat augmenteront et les résultats des recherches scientifiques seront bien appliqués dans la pratique.

Certaines initiatives d’entreprenariat d’étudiants de l'Université nationale d'économie associées à celles d'étudiants de l'Université de sciences et de technologies de Hanoi ont été mises en œuvre avec succès. Cela prouve que la coopération entre les universités et entre celles-ci et les entreprises, les instituts de recherche sera efficace, a-t-il souligné.

Joanna Wood, conseillère pédagogique à l'ambassade d'Australie au Vietnam, a déclaré que les résultats de la recherche scientifique dans le monde contribuaient 40% au PIB mondial. Les deux pays doivent donc changer les méthodes de coopération pour construire une culture de l'innovation.

La coopération concerne non seulement les deux gouvernements, mais également les universités, les instituts de recherche et les centres d’innovation, ce pour promouvoir un développement commun basé sur les sciences et technologies, a-t-elle indiqué.

Des représentants d’entreprises participant à ce colloque ont partagé leurs processus d’entreprenariat, contribuant ainsi à inspirer les étudiants et les jeunes à la formation des initiatives d’entreprenariat. -VNA