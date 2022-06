Phu Yên (VNA) – Un meeting a eu lieu dans la province de Phu Yên (Centre) pour célébrer la Journée mondiale des océans (8 juin) sur le thème "Revitaliser les océans par l’action collective" et la Semaine de la mer et des îles du Vietnam, a débuté le 1er juin.

La coordonnatrice résidente par intérim des Nations unies et représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, lors de l’événement. Photo : VNA

Tenu dans un format hybride, l’événement a attiré la participation de responsables centraux et locaux, ainsi que de représentants de localités côtières et d’organisations internationales au Vietnam.Dans son allocution, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, a estimé que le Vietnam a fait des progrès dans la gestion des ressources naturelles et la protection environnementale des mers et des îles afin de contribuer à préserver la planète verte et l’océan propre de l’humanité.Le chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, a souligné la politique cohérente du Parti et de l’État en matière de développement durable et global des mers et des îles ainsi que des ressources et de l’économie marines en association avec la garantie de la défense nationale, de la sécurité, de la sûreté, de la souveraineté, des droits souverains, et de la juridiction en mer.La coordonnatrice résidente par intérim des Nations unies et représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement au Vietnam, Caitlin Wiesen, a déclaré que l’ONU est fière d’avoir coopéré avec le gouvernement vietnamien dans des domaines aussi importants que le changement climatique, l’économie circulaire, en particulier la planification de l’espace marin pour une croissance durable des océans.Elle a espéré que ces relations se développeraient davantage vers un avenir respectueux de l’environnement d’ici 2050.Le président du Comité populaire de la province de Phu Yên, Trân Huu Thê, a déclaré que la participation de dirigeants, de localités et d’amis internationaux répand le message de la protection de l’environnement, des mers et des îles.La Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2022 se concentre sur le thème "Le développement durable de l’économie maritime en association avec la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins", visant à relever les défis du développement de l’économie maritime au Vietnam.En réponse à la Journée mondiale des océans, la Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2022 met l’accent sur le développement durable de l’économie basée sur la mer en association avec la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins, visant à relever les défis et remédier aux limites du développement de l’économie maritime au Vietnam. – VNA