Les délégués lors de la cérémonie célébrant la 33e Journée de l' unité allemande (3 octobre). Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a tenu le 29 septembre une rencontre pour célébrer la 33e Journée de l'unité allemande (3 octobre).

Dans son allocution, le président de l'Association d'amitié Vietnam - Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Anh Tuân, a félicité l'Allemagne pour ses réalisations enregistrées, démontrant son rôle de leader dans l'Union européenne (UE).

Il s’est réjoui du développement heureux du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne dans tous les domaines, de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, des sciences et des technologies, de la justice, de l'éducation et de la culture.

L'Association d'amitié Vietnam-Allemagne à Hô Chi Minh-Ville s'engage à faire des efforts pour devenir un pont d'amitié, un partenaire fiable, un conseiller enthousiaste et un membre engagé dans toutes les activités liées aux relations d'amitié et de partenariat stratégique entre les deux pays.

De son côté, Josefine Wallat, consule générale d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que l'Allemagne attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam.

Les milieux d'affaires allemands apprécient hautement le potentiel de développement économique du Vietnam et souhaitent promouvoir la coopération avec le pays, le considérant une porte d'entrée du marché de l'Asie du Sud-Est.

Elle a souhaité continuer à coopérer avec l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne à Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre de nombreuses activités d'échanges entre les peuples, contribuant ainsi à améliorer la compréhension, à consolider et à développer la solidarité et l'amitié entre le peuple allemand et les habitants de Hô Chi Minh-Ville. -VNA