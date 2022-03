Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Journée culturelle des ethnies du Vietnam 2022 aura lieu du 16 au 19 avril au Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes, à Hanoï.

Au programme: un forum sur la culture placé sous le thème "Valoriser la tradition culturelle des ethnies dans la construction d'un environnement culturel", une rencontre avec des artisans, une exposition intitulée "Lotus dans la vie culturelle vietnamienne". Des fêtes et coutumes des ethnies seront également reconstituées à cette occasion.

Organisée annuellement, la Journée culturelle des ethnies du Vietnam 2022 vise à améliorer la conscience et la responsabilité de l'ensemble du système politique et de toutes les classes sociales dans la préservation et la promotion de l'identité culturelle des 54 ethnies du Vietnam, et à faire écho aux campagnes "Tout le peuple s'unit pour construire une vie culturelle", contribuant à l'édification et au développement d'une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l'identité nationale. -VNA