Gio Xanh (Vent Vert) est la chorale communautaire la plus importante du Vietnam. Ses membres s’unissent par le partage de l’amour pour la music et le désir de contribuer aux activités communautaires pour une meilleure société.

L'Association des femmes vietnamiennes a organisé jeudi soir 29 février, à Hanoï, la cérémonie de lancement de la Semaine de l'"ao dai" 2024 et lespectacle "Saveur et couleurs de l'"ao dai" vietnamien". L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan y ont participé.