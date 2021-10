Le représentant en chef de la JICA au Vietnam, Shimizu Akira (à droite) et le vice-ministre des Transports et des Communications, Nguyên Ngoc Dông. Photo: JICA



Hanoi (VNA) - L'Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA) et le ministère des Transports et des Communications ont signé le 20 octobre un procès-verbal de discussion pour un projet de renforcement de la capacité de formation du secteur ferroviaire urbain du Collège ferroviaire.

Le projet devrait être réalisé en quatre ans, de janvier 2022 à janvier 2026 et vise à renforcer la capacité de formation des ressources humaines et d'exploitation des chemins de fer urbains au Vietnam, ce pour aider l’exploitation sûre et efficace des systèmes ferroviaires urbains dans les grandes villes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, apportant la tranquillité aux passagers.

Dans le cadre du projet, des programmes de formation sur les chemins de fer urbains seront élaborés ainsi que des directives pour la formation du personnel ainsi que l'amélioration des connaissances sur la façon d'exploiter les chemins de fer urbains en toute sécurité. -VNA