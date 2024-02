Photo: tuoitre.vn



Hanoï (VNA) - Il est nécessaire de gérer le secteur pharmaceutique en fonction du marché, assurant la transparence, la sécurité en matière de qualité et avec les prix les plus raisonnables, a déclaré le 19 février le vice-Premier ministre Tran Hong Ha lors d'une réunion sur le rapport du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les produits pharmaceutiques.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Santé d'étudier attentivement, de collecter et de fournir des explications détaillées sur les dispositions du projet de loi liées à la mise en œuvre des engagements et accords internationaux, des lois sectorielles sur l'investissement, la gestion des prix, la publicité, les droits des entreprises à capitaux étrangers, etc.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha prend la parole. Photo: VGP



Le ministère de la Santé doit élaborer des réglementations concernant la reconnaissance, l'acceptation et la référence aux normes et à la qualité des médicaments déjà certifiés par l'OMS ou recommandés par les autorités nationales de réglementation des médicaments de l'OMS. En même temps, il est nécessaire de compléter certains critères d'évaluation clinique pour garantir la sécurité et la compatibilité avec la physiologie des Vietnamiens.

En outre, Tran Hong Ha a également demandé d'avoir des réglementations encourageant et apportant un soutien aux entreprises pharmaceutiques étrangères à investir dans la production et le transfert de technologie au Vietnam. Il faut accorder la priorité à l'investissement dans le développement de la pharmacie biotechnologique, ainsi qu'exploiter efficacement le potentiel des matières premières pharmaceutiques nationales. -VNA