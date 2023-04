Banh mi heo quay (Banh mi avec poitrine de porc rôtie). Source: Internet

Hanoï (VNA) - La société de voyages The Bucket List, basée au Royaume-Uni, a mis le Vietnam dans sa liste des cuisines les plus populaires au monde sur la base des appréciations dans les médias sociaux.

L'entreprise de voyages d'aventure a examiné les niveaux d'interactions sur TikTok, Instagram et Reddit, le classement final étant basé à la fois sur le nombre de balises pour chaque cuisine et sur la quantité d'interactions positives.

Le Vietnam s'est classé huitième parmi les 10 cuisines les plus populaires. La République de Corée arrive en tête, suivie de l'Italie, du Mexique, du Japon, de l'Inde, de la Chine, de la Thaïlande, des Philippines et de la Turquie.

La cuisine vietnamienne est devenue plus renommée dans le monde ces dernières années grâce à des chefs internationaux et à une gamme de magazines gastronomiques prestigieux faisant l'éloge de plusieurs plats nationaux populaires, que sont Pho (soupe de nouilles vietnamienne), Banh mi heo quay (Banh mi avec poitrine de porc rôtie), Bun bo Hue (soupe de nouilles au bœuf de Hue), Com Tam (plat préparé à partir de grains de riz brisés) et bun cha (vermicelles avec porc grillé et herbes fraîches). - CPV/VNA