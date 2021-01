Le général de division Nguyen Tan Cuong, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense nationale s’exprime à la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le général de division Nguyen Tan Cuong a souligné que les officiers et les soldats de la Garde-côte vietnamienne doivent être capables de traiter les situations les plus difficiles et les plus compliquées en mer ; améliorer l'efficacité de la prévention de la criminalité en mer.

Le ministère de la Défense a organisé le 5 janvier, à Hanoï, une conférence pour faire le bilan du projet d’édification de la Garde-côte vietnamienne pour la période 2015-2020, l'orientation et les missions pour la période 2021-2025 et les années suivantes, sous l’égide du général Nguyen Tan Cuong, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense.

Le Commandement de la Garde-côte a activement mis en œuvre et mené à bien les tâches et objectifs du projet pour la période 2015-2020, permettant de protéger la souveraineté nationale, de faire appliquer la loi, d'effectuer des sauvetages en mer et des échanges avec ses homologues étrangères, contribuant à rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale.

Des délégués participent à la conférence. Photo : VNA

Soulignant que le projet d’édification de la Garde-côte vietnamienne pour la période 2015-2020 est un grand projet, avec beaucoup de travaux à faire, le général Nguyen Tan Cuong a précisé que le processus de mise en œuvre se heurtait encore à de nombreuses difficultés.

Il a noté que dans les temps à venir, le Commandement de la Garde-côte vietnamienne devrait continuer à mettre en œuvre et à achever les objectifs restants du projet, et rester déterminé pour mener à bien toutes les tâches assignées d'ici 2030.

Nguyen Tan Cuong a déclaré qu'il était nécessaire d'avoir un plan spécifique et scientifique pour développer et achever le projet pour la période 2021-2025 et les années suivantes. Ainsi, il est aussi nécessaire de prêter attention aux facteurs qui régissent la situation dans le contexte de nombreuses évolutions complexes en Mer Orientale, dans la zone maritime du Sud-Ouest...

Il a suggéré que la Garde-côte vietnamienne se coordonne activement avec les autorités et les forces fonctionnelles pour bien saisir la situation en mer, ne pas laisser les différends se transformer en conflits armés, afin de maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement national.

"La Garde-côte vietnamienne doit prêter attention à la formation des officiers et soldats pour qu'ils soient capables de traiter les situations les plus difficiles et les plus compliquées", a-t-il insisté.

Enfin, le général de division Nguyen Tan Cuong a demandé à la Garde-côte vietnamienne de poursuivre ses études pour améliorer l'efficacité de la prévention, de la lutte contre la criminalité en mer et renforcer la coopération internationale. -VNA