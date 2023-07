Cérémonie de signature du document de coopération sur le programme de mobilisation de masse . Photo: VNA

Ninh Thuan (VNA) - La permanence du Comité provincial du Parti de Ninh Thuan et celle de la Garde-côte du Vietnam ont récemment signé un document de coopération sur le programme de mobilisation de masse "Les garde-côtes accompagnent les pêcheurs de Ninh Thuan".

La signature du programme vise à mettre en œuvre les Résolutions du Comité central du Parti du 11e mandat et de la Commission militaire centrale sur le "renforcement et le renouvellement du travail de mobilisation de masse de l'armée dans la nouvelle situation".

Le programme comprend cinq contenus principaux, à savoir l’organisation de la sensibilisation et la diffusion des directives et politiques du Parti, les lois de l'État, l'éducation le droit pour le peuple ; la participation à la construction de zones sûres, d'un système politique fort ; le soutien des localités dans le développement économique, culturel et social, la réduction de la pauvreté, l’édification de la nouvelle ruralité, la mise en œuvre des activités du bien-être social ; l’aide aux pêcheurs à travailler en mer ; la mobilisation et le fournissement des ressources humaines, des moyens et des navires civils pour participer à la protection de la souveraineté maritime et insulaire.

Lors de la cérémonie de signature, Pham Van Hau, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Ninh Thuan, a déclaré que Ninh Thuan considère le développement de l’économie maritime comme un secteur pilier. La province dispose de nombreux mécanismes et politiques visant à attirer les investissements dans ce domaine, notamment le développement des zones urbaines maritimes et côtières, l'éolien offshore, l'aquaculture, le tourisme maritime.

Il a exprimé sa volonté que grâce au programme de signature, la Garde-côte continue d'accompagner et de fournir un soutien pratique et efficace, d’établir la solidarité avec les pêcheurs.

Selon le rapport de la permanence de la Garde-côte du Vietnam, depuis mars 2017, la Garde-côte a mis en œuvre le modèle de travail de mobilisation de masse intitulé "Les garde-côtes accompagnent les pêcheurs". En juin 2019, le modèle a été transformé en programme de coordination dans la mise en œuvre de la mobilisation de masse "Les garde-côtes accompagnent les pêcheurs".

Jusqu'à présent, après six ans de mise en œuvre du programme, la Garde-côte du Vietnam s'est coordonnée avec les autorités locales et les organes fonctionnels pour organiser la sensibilisation auprès de 128.000 personnes et pêcheurs, distribué plus de 27.670 livres juridiques et 311.000 dépliants sur les directives, les politiques et les lois de l'État, la lutte contre la pêche INN. Elle mobilise également les habitants à participer activement à la protection de la souveraineté et des droits, au maintien de la sécurité et de l'ordre, et à la sécurité des mers et des îles. -VNA