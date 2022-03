La frégate Vendémiaire de la Marine nationale française jette l'ancre au port de Cam Ranh. Photo: qdnd.vn

Khanh Hoa (VNA) – La frégate Vendémiaire de la Marine nationale française, avec à son bord une centaine d’officiers et marins, a jeté l’ancre le 1er mars au port de Cam Ranh dans la province de Khanh Hoa, entamant sa visite de courtoisie dans la localité du Centre du Vietnam.



Durant sa visite de cinq jours à Khanh Hoa, le lieutenant colonel Alain Gaborit et les membres d’équipage rendront une visite de courtoisie aux responsables du Comité populaire provincial et du Commandement de la 4e zone navale de la Marine vietnamienne.



Les membres de l'équipage auront un entraînement avec les membres d’un navire de la Marine populaire vietnamienne.



La Vendémiaire, l'une des frégates de surveillance de la Marine nationale française, fait 93,5 m de long et 14 m de large, et son tonnage est de 2.950 tonnes.



Ces dernières années, les relations de coopération entre le Vietnam et la France dans la défense n'ont cessé d’être consolidées et ont obtenu des résultats positifs tant au niveau bilatéral que multilatéral.



La visite de cette frégate contribuera à promouvoir les échanges et la coopération entre les deux Marines ainsi que les relations de défense entre le Vietnam et la France plus largement, conformément au partenariat stratégique entre les deux pays. -VNA