Le lac de Hoan Kiem (l'Épée restituée). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut PRX, représentant de la région Île-de-France, en collaboration avec le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem de Hanoï, élabore un projet d'aménagement des espaces verts en combinaison avec l'agrandissement des espaces de promenade dans le centre-ville.

La statue du roi Ly Thai To. Photo: VNA

Il s'agit d'un projet de coopération combinant l'agrandissement des espaces de promenade, honorant des œuvres architecturales historiques telles que la statue du roi Ly Thai To avec la place de la Banque d'État ; le parc de Dien Hong avec la Maison des hôtes du gouvernement et la place de l'Opéra de Hanoï, les rues Trang Tien et Hang Khay, le lac de Hoan Kiem (l'Épée restituée).

Selon le président du Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, Pham Tuan Long, l'objectif du projet est d'améliorer la qualité de l'espace public en mettant l'accent sur l'introduction de la nature dans l'espace urbain.

L'Opéra de Hanoï. Photo: VNA

Ainsi, le projet contribuera à créer des espaces publics propres de la capitale Hanoï, en mettant l’accent sur les caractéristiques des œuvres architecturales françaises.

Selon les prévisions, le projet sera soumis pour approbation au troisième trimestre de 2021 et mis en œuvre au quatrième trimestre de 2021.-VNA