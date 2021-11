Alors, le nombre total de doses de vaccins accordés par la France au Vietnam a atteint plus de 2 millions de doses.C'est le résultat de la « diplomatie vaccinale » et notamment de la visite officielle en France au début de novembre du Premier ministre Pham Minh Chinh.Le soutien et l'assistance que le gouvernement et le peuple français apportent au gouvernement et au peuple du Vietnam est une preuve vivante du Partenariat stratégique entre les deux pays et affirment aussi l'esprit de coopération et d'entraide dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19.Le Vietnam souhaite que la France continuera à soutenir le Vietnam en matière de vaccin s, à coopérer avec le pays dans la production et le transfert de technologies vaccinales et de médicaments pour traiter le COVID-19, à fournir du matériel et des fournitures médicales pour la prévention et le contrôle du COVID-19 ; à coordonner avec le Vietnam pour prendre des mesures et à orienter la coopération permettant de s'adapter rapidement au contexte post-COVID-19 et de ramener les activités socio-économiques à la normale.La France est pionnière dans le lancement de l'initiative de mise en œuvre du mécanisme COVAX et a des forts engagements pour contribuer à ce mécanisme. La France a fait don de 67 millions de doses de vaccins à plus de 45 pays via le mécanisme COVAX, dépassant ainsi son objectif fixé et devenant le deuxième pays contributeur après les États-Unis. -VNA