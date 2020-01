Un stand à la foire de produits agricoles et alimentaires pour le Têt à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Afin de répondre à la demande de consommation des populations de la capitale à l’occasion du Nouvel An lunaire 2020 (Têt du Rat), une foire de produits agricoles et alimentaires a ouvert ses portes le 11 janvier au parc Thong Nhat, à Hanoï.



Cette foire comprend 250 stands de 170 entreprises et coopératives de Hanoï et de 21 autres villes et provinces. En outre, 22 arrondissements, districts et chefs-lieux de Hanoï présentent également des produits dans le cadre du programme "One Commune One Product" (OCOP), des produis agricoles principaux… aux consommateurs de la capitale.

Selon Tran Thi Phuong Lan, vice-directrice du Service municipal de l’Industrie et du Commerce, la foire attire également la participation de l'Union des Coopératives commerciales de Saigon (Saigon Co.op) qui présente des produits et spécialités du Sud.

La foire se poursuit jusqu’au 17 janvier, soit le 23ème jour du 12ème mois lunaire. -VNA