Cérémonie d'ouverture de la foire. Photo: baomoi.com



Hai Duong, 27 octobre (VNA) - Une foire présentant des produits des villages de métiers d'artisanat dans le cadre du programme "One Commune One Product" (OCOP) - ou une commune, un produit – a débuté dimanche 26 octobre dans la ville de Hai Duong, province éponyme du Nord.



Cette année, l’événement comprend 120 stands de 20 villes et provinces dans le but de présenter les potentiels et les atouts des produits agricoles et d'artisanat de la province de Hai Duong, et d’autres localités dans le pays. L’occasion également pour les entreprises dans comme hors de Hai Duong de contacter, d'échanger et de chercher des opportunités de coopération et d’investissement.



Les entreprises participantes présentent des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles ; des produits artisanaux ; des aliments ; des fruits et des boissons dans le cadre du programme OCOP ; ainsi que de nombreux produits issus de villages traditionnels.



Selon le comité d’organisation, la foire est organisée afin de promouvoir le programme OCOP pour la période 2018 - 2020, créant des conditions favorables pour développer le secteur agricole, l'artisanat traditionnel et le tourisme dans les villages de métiers.



L'événement se déroulera jusqu'au 31 octobre. -VNA