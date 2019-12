Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Vo Tuan Nhan (Photo: baotainguyenmoitruong)

Hanoï (VNA) - L'Ecole de formation des cadres du secteur des ressources naturelles et de l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et l'Institut de l'environnement du ministère finlandais de l'Environnement ont signé le 16 décembre à Hanoï un protocole d'accord sur la construction des villes neutres en carbone (HINKU) et ont organisé un séminaire de consultation sur le projet.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Vo Tuan Nhan a salué le modèle HINKU, qui a fait ses preuves en Finlande depuis 2008, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 80% d'ici 2030.

Il a déclaré que le projet serait piloté dans les villes de Da Nang (Centre) et Can Tho (delta du Mékong) pour promouvoir le développement de villes respectueuses de l'environnement et intelligentes, en vue d'atteindre les objectifs environnementaux nationaux.

La signature du protocole d'accord crée également des conditions favorables à un travail conjoint dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche technoscientifique, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur finlandais au Vietnam, Kari Kahiluoto, a pour sa part déclaré que la Finlande avait aidé le Vietnam ces dernières années à résoudre ses problèmes liés au processus de valorisation énergétique, à l'élaboration de politiques et à l'hydrométéorologie.

Il a ajouté qu'un grand nombre de villes ont adopté le modèle et pris la tête dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la lutte contre le changement climatique. -VNA