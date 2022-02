Photo d'illustration : VNA

Can Tho (VNA) - En 2022, la filière de pangasius devrait produire environ 1,6 à 1,7 million de tonnes pour un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 1,6 milliard de dollars.

C'est le plan annoncé par Nhu Van Can, chef du département de l'aquaculture du Département général de la pêche, lors de la conférence sur la mise en œuvre du plan de développement de la filière en 2022, organisée ce vendredi 25 février par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Selon Mme To Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques (VASEP), le prix à l'exportation de pangasius sur tous les marchés augmentera et les exportations passeront de 20 à 25 % par rapport à 2021. Le prix à l'exportation du pangasius devrait augmenter d'environ 5 %.

Partageant le même point de vue que Mme Lan sur les exportations de pangasius en 2022, Tran Van Hung, directeur général de la sarl Hung Ca de la province de Dong Thap (delta du Mékong) a estimé que grâce aux avantages en termes de prix des matières premières et de l'exportation, la production de pangasius augmentera à nouveau fortement à partir de la fin de l’année. L’augmentation des prix de l'essence et de poisson de mer affectera la pêche, de sorte que l'élevage de poissons d'eau douce (pangasius) occupera une meilleure position sur le marché mondial.

Mme Lan a recommandé que, bien que le prix du pangasius doive augmenter, le secteur de l’aquaculture a encore besoin d'une évaluation et d'une orientation pour l'élevage du pangasius. À l'heure actuelle, les prix de matières premières augmentent. Les entreprises et les marchés peuvent réglementer les prix et la qualité. Cependant, les forces fonctionnelles doivent orienter les agriculteurs et les entreprises pour équilibrer l'offre et la demande afin d'augmenter la sécurité de la valeur et des bénéfices et d'éviter un développement à chaud comme en 2018.

Cependant, bien que l'épidémie de COVID-19 ait réduit son ampleur mais n'ait pas pris fin. Les défis se demeurent toujours concernant les coûts, le transport,…La hausse de l'inflation aux États-Unis pourrait réduire le pouvoir d'achat.

En 2021, la superficie de pangasius dans le delta du Mékong atteindra 5.856,7 hectares (soit une augmentation de plus de 10 % par rapport à la même période de 2020). Les localités ayant les zones de culture les plus concentrées sont An Giang, Dong Thap, Long An et Ben Tre.

En 2021, la filière a produit 1.525 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,63 % par rapport à la même période de 2020. Notamment, la production de pangasius est concentrée dans les provinces de Dong Thap, An Giang, Can Tho et Ben Tre qui représentent 86,4 % de la production totale de toute la région du delta du Mékong. - VNA