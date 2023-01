Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En 2022, les exportations de bois et de produits sylvicoles ont été estimées à 16,928 milliards de dollars, dépassant de 3,8% le plan fixé et une hausse annuelle de 6,1%.



Ces prochaines années, les exportations de copeaux et de granulés de bois seront toujours prometteuses vu la demande mondiale élevée. Selon les prévisions, en 2023, les granulés de bois pourraient figurer parmi les produits agricoles et sylvicoles affichant un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d’un milliard de dollars.

Photo: VNA



Pour favoriser les exportations de bois et de produits sylvicoles, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural compte proposer au Premier ministre et au gouvernement d’approuver plusieurs documents, dont la Planification sylvicole nationale pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



Les organes compétents conseillent aux entreprises de répondre au mieux aux exigences des partenaires pour pouvoir profiter au mieux des avantages des accords de libre-échange afin de porter les exportations de bois et produits dérivés à 25 milliards de dollars d’ici 2030.-VNA