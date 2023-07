Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 12 juillet à Hanoï le président de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) Ivan Petrov, qui visite et assiste à la conférence annuelle d'Asie-Pacifique de la FIATA, en cours au Vietnam.Le Premier ministre a hautement apprécié la FIATA pour avoir soutenu l'Association vietnamienne des entreprises de services logistiques dans l'organisation prochaine du Congrès mondial de la FIATA 2025. Cet événement sera l'occasion pour le Vietnam d’attirer des investissements dans les infrastructures logistiques, de promouvoir le potentiel et les atouts du Vietnam auprès des entreprises de transport mondiales. En outre, l'événement ouvrira des opportunités pour promouvoir l'import-export, améliorer la compétitivité des entreprises et promouvoir le développement des industries de services du Vietnam.Le dirigeant vietnamien a remercié la FIATA pour avoir servi un pont important contribuant à promouvoir la coopération entre la communauté vietnamienne des entreprises de services logistiques et les associations et la communauté des entreprises de services logistiques dans le monde.Il a annoncé que le Vietnam préconisait de développer l'industrie de la logistique intégrée et moderne en une industrie de services à haute valeur ajoutée associée au développement des infrastructures de production et de transport de marchandises ; de construire une chaîne d'approvisionnement durable ; d’améliorer la qualité des ressources humaines; de promouvoir la transformation numérique et l'application des technologies.Il a suggéré que la FIATA veille à renforcer la coopération avec le Vietnam, à soutenir l'élaboration d'une stratégie de développement des services logistiques vietnamiens jusqu'en 2035, une vision jusqu'en 2045, à conseiller sur les politiques, à appeler les investisseurs dans les principaux ports maritimes, à soutenir la formation des ressources humaines, à améliorer la compétitivité et la qualité des services logistique s du Vietnam.Le gouvernement vietnamien s'engage à accompagner les partenaires nationaux et étrangers, à soutenir et à créer toutes les conditions favorables aux activités de coopération économique - investissement - commerce - services, y compris la coopération au développement.Le président de la FIATA, Ivan Petrov, a hautement apprécié le développement rapide du secteur de la logistique au Vietnam ainsi que la vision et les objectifs du gouvernement vietnamien dans ce domaine. La FIATA souhaite renforcer le soutien et la coopération avec le Vietnam, a-t-il affirmé.Ivan Petrov a estimé que le Vietnam était un lieu d'investissement très sûr et potentiel et que l'organisation prochaine du Congrès mondial de la FIATA 2025, ainsi que le renforcement de la coopération entre la FIATA et les agences vietnamiennes contribueraient à promouvoir le développement, la numérisation et l'écologisation de l'industrie de la logistique au Vietnam, aidant le pays à devenir un plus grand centre de logistique, de transport intermodal...En 2022, le Vietnam est classé 11e sur 50 marchés logistiques émergents mondiaux. En 2023, le Vietnam se classait 43e dans le classement de l'indice d'efficacité logistique. Le taux de croissance annuel moyen de la logistique vietnamienne est de 14 à 16 %, portant la contribution de la logistique au PIB annuel à 4 - 5 % ; apportant une contribution importante à l'augmentation du chiffre d'affaires total d’import-export du Vietnam (plus de 730 milliards de dollars en 2022). - VNA