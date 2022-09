Photo: VNA

Bangkok (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Thaïlande a solennellement célébré le 26 septembre le 77e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne.

L’événement a réuni 400 délégués du gouvernement thaïlandais, des ambassades des pays membres de l'ASEAN, et de la délégation de l'Union européenne (UE) en Thaïlande, entre autres.

Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Chi Thanh, a souligné l'importance de la fête nationale dans l'histoire du Vietnam et a rappelé les réalisations importantes dans l'oeuvre de construction et de protection nationales, le développement socio-économique et l'intégration internationale du pays au cours de ces 77 dernières années.

Le Vietnam est aujourd’hui un pays de paix, de stabilité et de développement, devenant la destination préférée de millions de touristes à travers le monde. Le pays s'est également remis rapidement après la pandémie de COVID-19, restant une économie à croissance rapide dans la région et un grand marché avec une population pouvant atteindre 100 millions d'habitants, a-t-il noté.

La Thaïlande est l'un des amis et partenaires les plus importants du Vietnam au sein de l'ASEAN et dans le monde, a affirmé l’ambassadeur, notant qu'après 46 ans de relations diplomatiques, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande se sont fortement développées.

L'année prochaine, les deux pays célébreront le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. Ce sera une bonne occasion pour les deux parties d'élever les relations bilatérales à un nouveau niveau, a-t-il ajouté.

Le diplomate vietnamien a profité de l'occasion pour remercier la Thaïlande et la communauté internationale pour leur soutien accordé au Vietnam lors de son développement.

Il a félicité les milieux d'affaires des deux pays pour leurs efforts visant à promouvoir la coopération économique bilatérale, tout en saluant les efforts de la communauté vietnamienne en Thaïlande pour renforcer les relations bilatérales et contribuer à la construction et de la défense de la Patrie.

Des amis thaïlandais et internationaux ont hautement apprécié et exprimé leur optimisme quant aux réalisations du Vietnam, estimant que le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande continuera à se développer de manière fructueuse, contribuant à apporter la prospérité aux peuples des deux nations.-VNA