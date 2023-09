Cérémonie de célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945) en Italie . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie a solennellement organisé le 5 septembre à Rome une cérémonie pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).



L’événement a suscité la participation du vice-président du Sénat du pays hôte Maurizio Gasparri et de plus de 300 invités et des Vietnamiens en Italie.



S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien Duong Hai Hung a passé en revue les relations d’amitié entre les deux pays et les réalisations importantes de leur coopération dans tous les domaines ces 50 dernières années.

Le vice-président du Sénat d’Italie Maurizio Gasparri a souligné que l'Italie souhaitait renforcer l'amitié et le respect avec le Vietnam.

Lors de l’événement, les participants ont profité un spectacle artistique et goûté de spécialités vietnamiennes. -VNA