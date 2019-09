Un numéro artistique lors de la cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne à Vancouver. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Hongrie a donné le 29 août à Budapest un banquet en l'honneur du 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

L'événement a eu lieu en présence du vice-président de l’Assemblée nationale hongroise, Istvan Jakab; du secrétaire d’Etat adjoint du ministère du Commerce extérieur et des Affaires étrangères, Andras Baranyi; et de plus de 200 autres invités.

Prenant la parole, l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Nguyen Tien Thuc, a affirmé les sentiments spéciaux du gouvernement et du peuple vietnamiens pour la Hongrie. Selon lui, l'établissement du partenariat intégral en septembre 2018 a favorisé le développement des relations bilatérales.

2020 sera une année importante pour le Vietnam qui assumera la présidence de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et commencera son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. Cette année marquera également le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie. Le Vietnam souhaite continuer de bénéficier du soutien actif de la Hongrie et, plus généralement, de tous les pays dans le monde.

Au nom de la Hongrie, Andras Baranyi a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables lors de ces derniers temps.

Au Canada, le 30 août, le Consulat général du Vietnam à Vancouver a organisé une cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale.

A cette occasion, la consule générale du Vietnam à Vancouver, Trinh Tu Lan, a passé en revue les réalisations obtenues par le Vietnam dans son processus de Renouveau. Elle s'est déclaré convaincue que les relations entre le Vietnam et le Canada ne cesseraient de se développer dans l'avenir.

George Chow, représentant des autorités de la province de Colombie-Britannique, a souligné que le Vietnam était le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN, et un partenaire économique important de la Colombie-Britannique.

A Montréal, un millier de Viet kieu a afflué le 31 août dans cette ville pour applaudir le tournoi de football Lac Hong, à l'occasion de la Fête de la mi-automne 2019.

Cet événement sportif annuel des Vietnamiens au Canada a attiré la participation de 12 équipes en provenance de différentes localités, dont Vancouver, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Sherbrooke.

Selon le Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, environ 4,5 millions de Vietnamiens vivent à l'étranger, dont 250.000 personnes au Canada.

En Russie, à l'occasion du 74e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne, l'ambassade du Vietnam en Russie, en collaboration avec le club de ping-pong et le complexe multifonctionnel Hanoi-Moscou (Incentra) à Moscou, a organisé le 31 août un tournoi de ping-pong "INCENTRA Open 2019", réunissant 32 sportifs venus de Moscou et des zones avoisinantes. -VNA