Hanoï (VNA) - Le Soong Co est une forme de chant alterné pratiquée par la communauté San Chi, dans la province septentrionale de Quang Ninh. Chaque année, aux 15e et 16e jours du troisième mois lunaire, les San Chi se donnent rendez-vous dans le district de Binh Liêu, frontalier avec la Chine, pour leur plus grande fête consacrée au Soong Co.

Deux interprètes du Soong Co. Photo: quangninh.gov.vn



Les San Chi sont un peuple très mélomane qui préfère exprimer ses sentiments par le chant plutôt que par des paroles parlées. Il est donc facile de comprendre pourquoi leur fête du Soong Co a tant de succès. Elle attire les San Chi, mais aussi les San Chay, qui sont près proches des premiers. C’est le cas de Ninh Thi Ngân, qui a fait le déplacement depuis la province voisine de Bac Giang.



«Pour moi, les San Chi et les San Chay sont les mêmes, et la fête du Soong Co nous est commune. Même si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes fiers de notre beau chant qui nous unit et qui nous rappelle des beaux souvenirs de notre jeunesse», dit-elle.



Les paroles du Soong Co sont des strophes composées chacune de quatre vers de sept syllabes. Transmis oralement, c’est un chant d’échange et d’apprentissage réciproque. Les jeunes expriment des sentiments amoureux alors que les seniors chantent pour sensibiliser les jeunes aux mérites de leurs parents ou leur transmettre des expériences de vie.

Photo: vannghequandoi.com.vn



La forme stricte du Soong Co consiste en des échanges de répliques chantées entre un groupe masculin et un groupe féminin. Ceux et celles qui se plaisent peuvent quitter le grand groupe pour ne chanter que tous les deux, la nuit durant.



Attention, on ne chante jamais le Soong Co avec les autres membres de sa famille!



Son caractère alterné fait du Soong Co un chant très communautaire qui se pratique de préférence lors des fêtes, en parallèle avec des jeux populaires. Les pratiquants chantent dans leur dialecte et portent leurs costumes traditionnels. C’est la raison pour laquelle le district de Binh Liêu a décidé de marquer sa réouverture au tourisme par la fête du Soong Co, comme l’explique Hoàng Huy Trong, le chef du bureau Culture et Information du district.



«Notre atout touristique est l’identité culturelle des communautés ethniques de Binh Liêu, qui contribue à faire de la province de Quang Ninh une destination idéale pour les touristes», indique-t-il.



Ces dernières années, le service de la Culture et de l’Information de la province de Quang Ninh, en collaboration avec l’Institut des études culturelles, a mené des recherches et collecté d’anciens airs de Soong Co. Il a également créé des clubs et invité des maîtres de chant chevronnés à transmettre leur savoir aux jeunes générations. - VOV/VNA