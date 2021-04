Les femmes Bahnar pilonnent le riz pour la confection du côm.

Gia Lai (VNA) - La fête du riz nouveau est l’une des activités culturelles uniques de l’ethnie Bahnar vivant dans le district de Kbang, province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre). Cette célébration consiste à prier et remercier Yàng Sri (le Génie du riz) pour une bonne récolte et un climat clément.

La fête du riz nouveau est une occasion pour les villageois de partager un moment de joie et de souhaiter, en communion, pour une bonne saison à venir. Entre la fin novembre et début décembre, les Bahnar organisent cette fête à la nhà rông (maison commune). Au préalable, ils doivent ériger une cây nêu (perche rituelle) dans la cour de la nhà rông et préparer des offrandes comprenant notamment un poulet, un jarre d’alcool, un panier de côm (jeune riz gluant) ainsi qu’une gourde d’eau.

Les patriarches du village effectuent le rite cultuel lors duquel, ils invitent les Génies du riz, de la Montagne et du fleuve à manger le riz nouveau et boire l’alcool, priant ainsi pour une saison faste et prospère pour les habitants. À la fin de la cérémonie, les hommes jouent du gong et les femmes dansent le xoang (la danse collective la plus connue des hauts plateaux du Centre) autour de la cây nêu. Les patriarches, quant à eux, mangent le côm et sirotent l’alcool.

Cette fête, en plus d’exprimer le trait culturel traditionnel des Bahnar, maintient et transmet son esprit et ses valeurs à la jeune génération et leur inculque la croyance du culte des divinités de l’ethnie. – CVN/VNA