Des visiteurs à la fête du livre sud-coréen 2018 a débuté le 24 juillet à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La fête du livre sud-coréen 2018 a débuté le 24 juillet à Ho Chi Minh-Ville. C’est la première fois que cet événement est organisé dans cette ville.

Durant deux jours de l’événement, 23 maisons d’édition de premier rang de la République du Sud et une trentaine de maisons d’édition du Vietnam s’échangent autour des questions liées au droit d’auteur des livres.

Les maisons d’édition sud-coréennes y présentent de divers livres, ceux réservés aux enfants, ceux à tous types de lecteurs ainsi que des livres électroniques, des livres sur des connaissances générales, des manuels universitaires, etc.

S’exprimant à l’ouverture de cette fête, Duong Anh Duc, directeur du Service municipal de l’information et de la communication a souligné que l’organisation de cet événement contribue au développement des secteurs d'édition des deux pays. En plus, Ho Chi Minh-Ville est le lieu où concentre un grand nombre des entreprises spécialisées dans l'édition et la distribution des livres et le plus grand marché des livres au Vietnam. Avec ses atouts et via de nombreux livres sud-coréens traduits en vietnamien, les lecteurs vietnamiens comprendront mieux la République de Corée et ses habitants pour contribuer à resserrer les relations d'amitié entre les deux peuples.

L’an dernier, lors de la première fête du livre sud-coréen tenue à Hanoi, 73 entreprises vietnamiennes et sud-coréennes spécialisées dans l’édition et la publication avaient signé des contrats pour une valeur de 6,5 millions de dollars. -VNA