La fête annuelle de Cô Loa attire un grand nombre de visiteurs

Située dans le district de Dông Anh, à environ 20 km du centre-ville, l’ancienne citadelle de Cô Loa était la capitale du Royaume Âu Lac sous le règne du roi An Duong Vuong au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle couvre 500 ha et abrite de nombreux sites archéologiques dont les fouilles ont montré que le développement du Vietnam a été continu durant l’âge de la pierre, l’âge du bronze et l’âge du fer. Photo: VietnamPlus