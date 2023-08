Nguyên Thi Vân au travail. Photo : CVN/VNA

Hanoï (VNA)- Avec le désir de créer de beaux produits d’art uniques, Nguyên Thi Vân s’est attelée à la réalisation de peintures à partir de riz, louant la beauté du pays et de son peuple.

Née en 1978, Nguyên Thi Vân est enseignante en maternelle. Bien qu’elle n’ait jamais fréquenté d’école d’art, elle a toujours essayé de réaliser des tableaux à partir de matériaux naturels tels que des coques d’œufs, des graines de haricots, des grains de maïs, des feuilles ou des coquillages. Cependant, elle a choisi le riz comme matériau de prédilection.

"En 2015, j’ai réalisé ma première peinture de riz - une peinture calligraphique intitulée +Tâm+ (cœur) - pour l’École maternelle de Phù Lô (commune éponyme, district de Soc Son, Hanoï), dans le but de la vendre aux enchères caritatives. Cette peinture, appréciée par de nombreuses personnes, a stimulé ma passion créative. Par la suite, j’ai créé d’autres tableaux pour mes proches et mes amis. En voyant ces magnifiques réalisations, de nombreuses personnes m’ont encouragée à développer cette activité pour apporter une contribution financière a ma famille. En 2016, mon mari et moi avons ouvert un atelier de fabrication Vân Quân dans la commune de Dông Xuân (district de Soc Son) et avons officiellement commercialisé nos créations", raconte Nguyên Thi Vân.

Plus de 40 couleurs pour création

Pour créer une peinture, Mme Vân dessine d’abord le contour sur une planche de bois. Ensuite, elle commence à disposer chaque grain de riz torréfié en suivant le dessin. Selon le sujet et la disposition de l’image, elle choisit du riz de différentes couleurs. Ensuite, elle place une grande plaque de verre sur la peinture, tapote légèrement pour étaler les grains uniformément, puis recouvre l’œuvre d’une colle spéciale pour la fixer. Après cela, la peinture est séchée au soleil, vernie et enduite de produits anti-termites pour une bonne conservation, avant d’être encadrée.

"Pour avoir une belle image, il faut faire preuve de minutie et de créativité. Le riz utilisé pour réaliser les peintures est Lài Sữa, l’un des célèbres riz du delta du Mékong, qui a la particularité d’avoir des grains fins, longs et fermes, partage-t-elle. Pour donner différentes teintes au tableau, je fais torréfier le riz pendant des temps qui varient en fonction du résultat souhaité. Un lot de riz torréfié pendant 30 minutes donne une couleur ivoire, tandis que pour obtenir une couleur marron foncé, la torréfaction doit durer cinq à six heures. Grâce à mon expérience avec différents lots de riz torréfié, j’ai réussi à créer 42 couleurs différentes".

Parallèlement à son métier d’enseignante en maternelle, Mme Vân consacre toujours du temps à la création et à former les artisans de son atelier. Actuellement, son atelier Vân Quân produit chaque mois entre 170 et 200 tableaux, représentant des paysages ruraux, des vestiges et des sites célèbres de la ville de Hanoï, mais aussi de la calligraphie. Certains clients ont même passé des commandes de portraits de leurs proches.

Les peintures à partir de riz réalisées par la Hanoïenne sont non seulement diversifiées en ce qui concerne les sujets, mais aussi au niveau des prix. Les petites peintures ne coûtent que quelques centaines de milliers de dôngs, tandis que les plus grandes peuvent atteindre des dizaines de millions de dôngs.

Divers formats, divers sujets

"Pour que les œuvres soient durables, belles et ne moisissent pas, après leur réalisation, elles doivent être séchées pendant sept à dix jours, vernies et encadrées sous verre. Les tableaux de petit format (20 cm x 30 cm) peuvent être réalisés en un jour, tandis que ceux de grand format peuvent prendre environ 20 jours, voire jusqu’à un mois", indique-t-elle.

Grâce aux mains talentueuses et à l’esprit créatif de Nguyên Thi Vân et de ses artisans de l’atelier Vân Quân, chaque grain de riz est transformé en des peintures uniques et sophistiquées, vivantes et fantaisistes à la gloire du Vietnam.

"Cette année, je prévois de créer davantage de peintures sur des paysages en dehors d’Hanoï. À l’avenir, je continuerai de créer des œuvres encore plus belles, contribuant ainsi à promouvoir le riz vietnamien et la culture vietnamienne", conclut l’enseignante.

La passion de Mme Vân pour l’art et ses idées créatives sont grandement appréciées. De telles idées sont essentielles pour contribuer au développement de l’industrie culturelle de la capitale.- CVN/VNA