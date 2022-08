Le durian. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) – L’Administration général de la douance de Chine (GACC) a examiné et apprécié la qualité des zones de production du durian dans la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, au Vietnam.

La GACC et le Département de la protection des végétaux (revelant du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural) ont mené une évaluation en ligne sur 25 verges de durian de la coopérative C.A.T Krong Pac et de la société Dung Thai Son.

Les verges déjà évalués couvrent une superficie de 600 hectares, pour une production annuelle de plus de 1.000 tonnes.

"Le personnel de GACC a bien apprécié nos verges en raison de leurs fruits gros, ronds et nombreux", a déclaré Vo Ngoc Huy, directeur adjoint de la coopération C.A.T Krong Pac, soulignant que ses verges de durian répondaient également aux critères en termes d’environnement.

Évaluation en ligne d'un verge de durian de la coopérative C.C.T Krong Pac. Photo:nongnghiep.vn

Selon l’antenne du Département de la protection des végétaux à Dak Lak, la GACC a mené en 15 jours des évaluations en ligne sur le total de 38 verges de durian, couvrant 1.500 hectares, et six établissements d’emballage dans cette province. -VNA