La Suède est un partenaire important et fiable du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE), a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a organisé le 30 janvier une séance de discussion sur la promotion de coopération ONU-ASEAN dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

À l’occasion du Nouvel An et du Têt traditionnel du Rat 2020, le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong a adressé samedi 25 janvier ses meilleurs vœux aux habitants.