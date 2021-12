Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la 31e Conférence nationale de la diplomatie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La 31e Conférence nationale de la diplomatie qui vient de s'achever après cinq jours de travail, a une signification particulière, marquant une nouvelle étape dans la succession et le développement de la diplomatie vietnamienne, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung lors d'une interview à la presse.

Le responsable a souligné les réalisations générales de l'événement, réalisé au cours de la première année de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et après la Conférence nationale sur les relations extérieures qui est présidée par le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong.

Après neuf réunions urgentes, substantielles et efficaces, la 31e Conférence nationale de la diplomatie a été un grand succès avec 5 principaux résultats.

La conférence a divulgué l'idéologie diplomatique de Ho Chi Minh, les lignes, orientations, devises et mesures en matières des relations extérieures énoncées par le XIIIe Congrès national du Parti et les instructions complètes et profondes du secrétaire général Nguyen Phu Trong lors de la Conférence nationale des relations extérieures, a-t-il déclaré.

Les principales politiques se concentrent sur la combinaison du pouvoir de la nation avec la force du temps, résolvant harmonieusement les relations entre les intérêts nationaux et les obligations et responsabilités internationales, le respect des principes et la souplesse dans l'élaboration des stratégies, la consolidation de la grande unité nationale, et la défense de la direction absolue du Parti et l'administration de l'État.

En outre, a-t-il noté, la conférence a convenu de promouvoir le rôle pionnier des relations extérieures dans la création d'un environnement de paix, la stabilité et la mobilisation des ressources extérieures pour le développement du pays et l'amélioration de la position et du prestige du Vietnam, ainsi que la construction d'une diplomatie intégrale et moderne, fondée sur trois piliers : la diplomatie du Parti, d'État et populaire.

Selon Nguyen Quoc Dung, lors de la Conférence, les participants ont adopté la résolution et le programme d'action avec des mesures et des lignes directrices spécifiques, selon lesquelles les liens avec les partenaires continueront à être approfondis, dans un esprit de ‘’diplomatie de cœur à cœur’’. et " sincérité, confiance, égalité, respect, efficacité, développement mutuel ".

Outre la promotion et l'élévation du niveau des relations multilatérales, il a souligné que la priorité sera accordé à l'amélioration de l'efficacité de la diplomatie économique et culturelle, ainsi qu'au renforcement de la coordination étroite et synchrone entre l'État, le Parti et la diplomatie populaire, la défense, la sécurité et les affaires socio-économiques.

La conférence a approuvé à l'unanimité la résolution et le plan d'action avec des mesures et des orientations spécifiques.

Le ministère des Affaires étrangères estime qu'avec les efforts et la détermination de l'ensemble du ministère des Affaires étrangères, et avec le soutien et la collaboration des ministères, des agences, des branches et des localités, le secteur de la diplomatie mettra en œuvre de manière synchrone, complète et efficace les tâches définies dans les temps à venir, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès du Parti.

Le responsable a déclaré qu'à travers un réseau de 94 bureaux de représentation à l'étranger, le soutien aux localités sera renforcé pour attirer des ressources internationales de haute qualité pour un développement rapide et durable. - VNA