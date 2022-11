Panorama du colloque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La diplomatie numérique offre des niveaux d’interaction sans précédent et une nouvelle opportunité que les pays doivent saisir, en vue de mettre en œuvre plus efficacement les politiques extérieures, ont estimé des experts, lors d’un colloque organisé le 2 novembre à Hanoï par le ministère des Affaires étrangères (AE).

Ce colloque, placé sous le thème "Mise en œuvre de la diplomatie numérique du Vietnam : enjeux et recommandations", a été organisé à la fois en présentiel et par visioconférence. Il visait à promouvoir la transformation numérique nationale, en particulier la mise en œuvre de la résolution n° 52-NQ/TW du Bureau politique sur un certain nombre de lignes directrices et politiques pour participer activement à la 4e révolution industrielle, ainsi que la Stratégie nationale de transformation numérique pour 2025, avec des orientations pour 2030.

Lors du colloque, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hiêu, a déclaré que dans le domaine des relations internationales, la diplomatie numérique affirmait de plus en plus son rôle indispensable, étant un outil efficace pour les pays dans la mise en œuvre des politiques extérieures.

Les ambassadeurs du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Union européenne, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Inde, en Australie, à Singapour, etc. ont partagé des expériences liées à la mise en œuvre de la diplomatie numérique.

Un représentant du ministère de l'Information et de la Communication a présenté des stratégies pour développer l'économie numérique et la société numérique, ainsi que les réalisations du Vietnam dans l’édification d'un gouvernement numérique, d'une économie numérique et d'une société numérique. -VNA