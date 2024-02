Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en République tchèque, en coordination avec le Comité chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger de Hô Chi Minh-Ville, a organisé jeudi 1er février à Prague une cnférence d’information sur la résolution n°98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville.

Les représentants des départements de Hô Chi Minh-Ville offrent des manuels de vietnamien au Centre de la langue vietnamienne Sapa, à Prague. Photo : VNA

Le vice-président dudit comité, Lê Van Thu, a présenté les contenus essentiels de la résolution n°98, y compris 44 mécanismes et politiques dans sept domaines. Parmi celles-ci, on compte 27 nouvelles politiques spécifiques appliquées à la mégapole du Sud.Ce texte permet à la ville d’appliquer des institutions et des politiques exceptionnelles pour créer les conditions d’un développement de percée et promouvoir son rôle de pôle de croissance, de locomotive économique et de force motrice pour le développement de la région du Sud-Est et de tout le pays.Lê Van Thu a fait savoir que le montant des envois de fonds transférés à Hô Chi Minh-Ville en 2023 s’est élevé à près de 10 milliards de dollars, soit près de trois fois le stock d’investissements directs étrangers à Hô Chi Minh-Ville en 2023.Lors de la conférence, Nguyên Diêu Linh, chargée d’affaires de l’ambassade du Vietnam en République tchèque, a souligné que la communauté vietnamienne en République tchèque est une communauté forte, profondément intégrée dans la société de résidence, orientée vers la Patrie.De nombreux compatriotes et entrepreneurs vietnamiens résidant en République tchèque souhaitent investir au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh Ville, et cette conférence a en partie répondu au besoin d’information de la communauté sur les mécanismes et les politiques d’investissement à Hô Chi Minh-Ville, a-t-elle indiqué. – VNA