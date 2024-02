Hanoi (VNA) - Les Vietnamiens résidant au Japon, en Australie, en Algérie, en Thaïlande et au Laos ont célébré le Têt (Nouvel An lunaire) lors de rassemblements organisés à l’approche de la plus grande fête traditionnelle nationale.

Le consulat général du Vietnam à Osaka, au Japon, a organisé le 2 février un rassemblement du Têt pour la communauté vietnamienne et les étrangers de la région du Kansai.

Hôtes et invités posent avec des artistes. Photo: VNA

Lors de l’événement, le consul général vietnamien Ngô Trinh Ha a souligné le 50e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques Vietnam-Japon en 2023, avec plus de 500 activités organisées, contribuant à améliorer la compréhension mutuelle et à resserrer l’amitié entre les deux pays.

Présentant ses condoléances aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Japon le 1er janvier, le diplomate a salué le soutien des organisations et des individus aux personnes touchées par le séisme, y compris la communauté vietnamienne.

Il a exprimé son espoir que la communauté vietnamienne de la région promouvra la solidarité, renforcera les échanges avec la population locale et deviendra plus forte dans les temps à venir.

A cette occasion, plus de 250 invités ont pu se régaler des plats traditionnels vietnamiens et des spectacles artistiques organisés par des Vietnamiens dans la région du Kansai.

À Canberra, en Australie, une rencontre a été organisée par l’ambassade du Vietnam le 3 février. En présentant ses vœux en ligne aux participants pour le Têt, l’ambassadeur Pham Hung Tâm a souligné les réalisations du Vietnam en 2023 dans un contexte économique mondial sombre et une étape importante dans les relations Vietnam-Australie alors qu’ils célébraient leur 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 5e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Hôtes et invités portent un toast, à Canberra, en Australie. Photo: VNA

Le Parti et l’État vietnamiens attachent une grande importance et souhaitent consolider sans cesse le bloc de grande union nationale, dont les Vietnamiens résidant à l’étranger sont une partie intégrante, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’ambassade et les consulats généraux en Australie considéraient le travail communautaire comme leur priorité absolue et espère renforcer la solidarité, le partage et le soutien mutuel entre les Vietnamiens en faveur du développement de la communauté et de la nation dans son ensemble.

L’ambassadeur Pham Hung Tâm a souhaité que les relations Vietnam-Australie se développent de manière pratique et que la communauté vietnamienne du pays de résidence soit plus forte en 2024.

Les participants à l’événement ont eu la chance d’apprécier les plats traditionnels du Têt et des spectacles musicaux pour saluer une nouvelle année de prospérité.

L’ambiance du Têt était également dans l’air de l’Algérie alors que des centaines de ressortissants vietnamiens se sont rendus samedi 3 février à l’ambassade du Vietnam à Alger pour assister à l’événement "Printemps au pays natal".

L’ambassadeur Trân Quôc Khanh a déclaré qu’en tant que partie intégrante de la nation, les Vietnamiens résidant en Algérie ont servi de pont pour relier les deux nations, les appelant à continuer de promouvoir la solidarité, à se donner la main pour construire la communauté ainsi qu’à préserver et vulgariser les images du peuple vietnamien et de la culture parmi les étrangers.

Représentation de l'Association des arts martiaux Thanh Long vo dao en Algérie. Photo: VNA

Les Vietnamiens résidant en Algérie ont exprimé leur joie et leur émotion en se joignant à l’événement, affirmant qu’ils ont toujours le cœur tourné vers la patrie.

Des plats traditionnels et des spectacles de musique, d’arts martiaux traditionnels et de danse de licorne ont été présentés au festival.

Un événement similaire a également été organisé pour les Vietnamiens résidant dans la ville de Khon Kaen en Thaïlande par le consulat général du Vietnam, auquel ont participé des responsables de Khon Kaen, des consulats généraux de Chine et du Laos, ainsi que de nombreux Vietnamiens vivant et étudiant dans le nord-est de la Thaïlande.

Le consul général Chu Duc Dung avec les compatriotes vietnamiens dans la ville de Khon Kaen. Photo: VNA

Le consul général Chu Duc Dung a rappelé la politique constante du Parti et de l’État consistant à considérer les Vietnamiens résidant à l’étranger comme des ressources importantes de la nation et a salué leurs contributions au développement national à travers les activités d’échange culturel et religieux au cours des dernières années.

Le consulat général est prêt à accompagner et à soutenir la communauté vietnamienne, en l’aidant à promouvoir la solidarité et à obtenir davantage de réalisations, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la communauté vietnamienne du Laos a organisé dimanche 4 février des rituels du Têt à la pagode Phat Tich à Vientiane pour honorer ses racines. – VNA