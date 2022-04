Hanoï, 10 avril (VNA) - Le Vietnam, pays hôte des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), participera au plus grand événement régional avec une délégation composée de 1.359 membres.

Photo d'illustration : VNA

Les athlètes vietnamiens participeront à 40 disciplines lors des SEA Games 31 , qui se tiendront du 12 au 23 mai à Hanoï et dans 11 villes et provinces voisines, dont Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.La délégation vietnamienne sera conduite par Tran Duc Phan, directeur général adjoint du Département général des sports, et comptera 26 membres de l'équipe médicale, des techniciens en nutrition et des kinésithérapeutes pour servir les équipes sportives nationales aux SEA Games 31.L'équipe d'athlétisme compte le plus grand nombre d'athlètes inscrivant 68 personnes, suivie de l'équipe d’Esports avec 62 joueurs.Alors que les équipes avec le nombre le plus bas sont la gymnastique artistique (huit athlètes), l'aérobic (7), le saut (9), les échecs (8) et les échecs chinois (8).Concernant le football, dans la liste proposée, l'équipe masculine des moins de 23 ans comprendra 32 joueurs et l'équipe féminine 29 joueuses, tandis que les équipes masculine et féminine de futsal compteront chacune 25 membres.- VNA