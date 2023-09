Un numéro de danse de membres de l'Association d'amitié Malaisie-Vietnam. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - L'Association d'amitié Malaisie-Vietnam a participé du 30 août au 2 septembre à la foire "Taste of Sambal" à Ipoh, dans l'État de Perak, en Malaisie.



Le stand du Vietnam, avec de nombreux plats délicieux, a attiré de nombreux visiteurs, dont plusieurs étrangers.



Des performances musicales et une présentation d'"ao dai" (tenue traditionnelle vietnamienne) ont été interprétées par des Vietnamiens d'outre-mer, avec la participation de Miss intercontinental du Vietnam 2022 Le Nguyen Bao Ngoc et Miss intercontinental de Malaisie Lindsey Yap.



Le Parti et l'État accordent toujours une grande attention à la diaspora vietnamienne à l'étranger, la considérant comme une partie inséparable et un facteur important pour renforcer la coopération et l'amitié entre les deux pays, a affirmé Nguyen Ba Tan, premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Malaisie.



Le diplomate a ensuite salué les initiatives de l'Association d'amitié Malaisie-Vietnam dans l'organisation d'activités visant à promouvoir les échanges culturels et la diplomatie populaire entre les deux pays.



La présence de l'Association d'amitié Malaisie-Vietnam à la foire "Taste of Sambal" s'inscrivait dans le cadre des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Malaisie et le Vietnam, ainsi que le premier anniversaire de la création de l'Association. -VNA