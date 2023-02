Hanoï, 28 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à un spectacle musical spécial le 28 février à Hanoï, marquant le 80e anniversaire du Programme culturel du Vietnam, le premier texte officiel portant sur le domaine culturel et artistique, lancé par le Parti communiste du Vietnam (PCV) en 1943.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé qu'il y a 80 ans, lorsque le régime colonial semi-féodal s'est détérioré, Programme culturel du Vietnam, le premier texte officiel portant sur le domaine culturel et artistique, rédigée par le secrétaire général du Parti Truong Chinh, a été approuvée par la permanence du Comité central du PCV en février 1943, devenant la premier document officiel sur la culture du PCV.



Au cours des huit dernières décennies, les grandes lignes de la culture vietnamienne ont été appliquées de manière flexible, créative et efficace par le PCV pour la construction et la défense nationales, a-t-il déclaré, ajoutant que la culture, la littérature et les arts vietnamiens sont devenus des armes tranchantes sur le front idéologique. La culture vietnamienne s'étend progressivement au monde avec de nombreux produits et valeurs uniques qui sont très respectés et accueillis par des amis internationaux.



Le Premier ministre a suggéré d'enrichir davantage le contenu du Programme culturel du Vietnam et d'appliquer efficacement les politiques et les lois du Parti et de l'État, et les directives du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong à la Conférence culturelle nationale telles que "La culture doit être mise sur un pied d'égalité avec l'économie, la politique et la société", "La culture est le fondement spirituel de la société, à la fois le but et la force inhérente, et une force motrice importante pour le développement national".

Un numéro artistique lors de la cérémonie. Photo : VNA

Selon le chef du gouvernement, il est indispensable de continuer à renouveler la direction du Parti et d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la gestion de l'État en matière de culture, d'investir dans le développement rapide et durable de la culture, de construire le système national de valeurs, les valeurs culturelles et les normes humaines qui sont étroitement liés à la préservation et au développement des valeurs familiales vietnamiennes dans la nouvelle ère.



Il a demandé la construction d'un environnement culturel sain au service des citoyens, le développement d'un environnement culturel numérique adapté à l'économie, à la société et à la citoyenneté numériques au milieu de la quatrième révolution industrielle et étudier l'expérience internationale pour développer une industrie culturelle et de divertissement adaptée aux réalités du Vietnam.



Le Premier ministre a également demandé la vulgarisation des patrimoines culturels matériels et immatériels du Vietnam qui possèdent des avantages compétitifs dans le monde tels que la baie d'Ha Long, l'ancienne ville de Hoi An, Phong Nha-Ke Bang, le chant populaire Quan Họ de Bắc Ninh...

Sous le thème "Programme culturel du Vietnam - Empreintes historiques", l'événement de 70 minutes comprenait trois parties faisant l'éloge du Parti, du président Ho Chi Minh, de la nation et de sa culture.

En 1943, en appliquant le marxisme et les directives du Parti et du dirigeant Nguyên Ai Quoc, le secrétaire général du Parti, Truong Chinh, rédigea le Plan sur la culture vietnamienne, soulignant que le contenu, la nature, l’organisation et l’orientation du développement d’une révolution culturelle ne peut être associée qu’à la révolution de libération nationale et une révolution culturelle ne peut se réaliser que lorsque la révolution politique a réussi.



Le document précise que la culture vietnamienne, faite d’idéologie, d’apprentissage et d’arts, sera libérée par la révolution démocratique et libérée des carcans et pourra rattraper la culture néo-démocratique mondiale. – VNA