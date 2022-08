Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La "Fête de la gastronomie - Plats délicieux de Saigontourist 2022" a lieu du 25 au 28 août dans la zone touristique de Van Thanh, à Hô Chi Minh-Ville, mettant en lumière la quintessence culinaire du Vietnam.

Un événement gastronomique organisé par Saigontourist. Photo: thanhnien.vn

L’événement, qui est ouvert au public de 16h00 à 22h00, permet aux visiteurs de découvrir la culture culinaire nationale, les villages traditionnels ainsi que les différents genres culturels, artistiques et folkloriques du Vietnam.

"L’objectif est de créer un espace pour que les touristes nationaux et internationaux puissent profiter de la gastronomie vietnamienne, vivre la culture vietnamienne et également célébrer le 47e anniversaire de la création de Saigontourist", a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.

"Via la fête, nous espérons contribuer à la relance du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en particulier et du pays en général. Dans ce contexte de nouvelle normalité, la gastronomie fait partie d’un des avantages de Saigontourist", a-t-il ajouté.

Promotion culinaire des trois régions

Environ 30 unités membres représentant des hôtels 4-5 étoiles, des centres de villégiature et des restaurants relevant du groupe Saigontourist y ont présenté 300 plats et boissons locales typiques pour honorer la quintessence de la cuisine traditionnelle et artisanale des trois régions.

Cette idée clée s’exprime de manière vivante à travers la présentation de l’espace culinaire avec des échoppes conçues en trois groupes Nord - Centre - Sud. Les échoppes présentent et vendent des spécialités et gourmandises selon chaque région, affichent des ingrédients typiques, des villages artisanaux traditionnels... L’événement favorise également l’introduction de nouveaux plats et boissons pour répondre aux besoins des clients qui exigent une qualité verte, propre et saine.

En venant au groupe d’échoppes du Nord, les visiteurs ont l’occasion de déguster une collection de spécialités typiques telles que les vermicelles avec du tofu frit et de la sauce de crevettes, le cha côm (jeune riz gluant et hachis de porc mélangés et frits), le nem (rouleau de printemps) au crabe, le pho gà (soupe au poulet), les vermicelles au poisson grillé, la viande aigre de Thanh Son (Phu Tho), le riz gluant et le hachis de seiche frit de Ha Long... Tout aussi alléchantes sont les spécialités de la région du Nord-Ouest comme le poulet grillé, le porc grillé aux feuilles de mac mât (Clausena indica), la viande grillée aux tubes de bambou, ou le riz aux tubes de bambou.

Le groupe d’échoppes de la région du Centre invite les convives avec de nombreux plats délicieux et les saveurs audacieuses de Nghê An tels que la soupe d’anguille, la saucisse d’anguille, le poisson frais frit. Les délicieux plats de la contrée de Quang Binh sont définitivement incontournables comme par exemple, les nouilles Quang, la salade de hareng Nam Ô, les vermicelles avec du porc et de la sauce de poisson fermentée, le nem, les palourdes asiatiques sautées et feuille de riz au sésame.

La province de Phu Yên conquiert les visiteurs avec des spécialités à base de thon, comme le thon sauté, le thon grillé au sel et au poivre, le thon cuit avec des feuilles de basilic et des pousses de bambou aigres. Les délices de Binh Thuân comprennent les vermicelles aux poissons, le nem au hareng, les crêpes à la viande de canard. La cuisine des hauts plateaux du Centre apporte les saveurs de la forêt comme le poulet grillé au charbon de bois, les brochettes de porc ethnique grillées, le bœuf séché accompagné d’un mélange de sel et de fourmis jaunes.

De nombreux programmes attrayants

En allant vers le Sud, la cuisine des terres ensoleillées et chaleureuses retiendra les visiteurs avec des plats rustiques au goût du delta du Mékong tels que la salade de crevettes avec de l’algues et de la galette de riz, la salade de perche croustillante, la salade d’avocat, les vermicelles au sauce de poisson fermentée, les escargots frits à la noix de coco, les escargots grillés au poivre.

La cuisine du Sud est également attrayante par d’innombrables collations telles que le flan de riz aux feuilles de pandan de Cân Tho, le banh xèo (crêpes farcies) et le banh khot (mini crêpes salées). Les plats de fruits de mer frais de Côn Dao et Phu Quôc attirent également les convives. La délicieuse cuisine de rue de Saïgon apporte également sa propre marque, avec des nems, des ailes de poulet farcies aux châtaignes, du riz gluant...

En outre, la fête organise un marché de fruits de mer du village de pêcheurs à quoi s’ajoute l’aire de restauration du village de pêcheurs, des grillades de fruits de mer, des plats cuits à la vapeur et des plats frits.

Les visiteurs peuvent trouver un stand de collations telles que la soupe sucrée de pomme de terre violette, de maïs, de taro ou le riz gluant aux cinq couleurs, le riz gluant aux feuilles de pandan et graines de lotus. Sur certains stands, les visiteurs ont l’occasion d’admirer et de déguster une collection de gâteaux de lune de marques célèbres de Saigontourist préparés par les hôtels Dông Khanh, Rex Saigon, Majestic Saigon, Continental Saigon, Saigon - Morin Huê, etc. -CVN/VNA