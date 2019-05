Des fruits du dragon pour l'exportation. Photo : http://hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Malgré une augmentation pendant les premiers mois de l’année, la croissance des exportations de produits agricoles ne s’avère pas durable, selon Nguyen Quoc Toan, directeur du Département de transformation et de développement des marchés agricoles.



L’une des illustrations est la chute des exportations de nombreux produits agricoles principaux, tant en volume qu’en valeur, a indiqué Nguyen Quoc Toan, ajoutant que lors des quatre premiers mois de l’année, les expéditions de riz, de café, de manioc et produits dérivés sur les marchés étrangers, avaient toutes baissé.



Cette baisse s’explique notamment par les changements des importateurs, a-t-il expliqué, précisant que les droits de douane chinois imposés au riz vietnamien avaient été portés à 50% depuis juin 2018. Cela a gravement affecté les exportations vietnamiennes de riz. Or, d’autres marchés traditionnels tels que les Philippines et l’Indonésie, n’avaient pas envie d’augmenter leurs importations.



En revanche, les exportations d’autres produits agricoles ont fortement progressé, particulièrement les fruits et légumes. De janvier à avril, les exportations de fruits et légumes ont rapporté 1,4 milliard de dollars, soit une hausse de 7,03% en un an. Les ventes de produits aquatiques ont progressé de 2,4% (2,48 milliards de dollars), de produits sylvicoles, +17,8% (3,2 milliards de dollars).



Pour les temps à venir, selon les spécialistes, les exportateurs vietnamiens doivent se concentrer sur l’amélioration de la gestion et de la qualité de leurs produits, au lieu d’arrêter à l’augmentation du volume des exportations. Il est également important d’approfondir les liens avec les agriculteurs, d’investir davantage dans le contrôle de la qualité et la modernisation de la production, de rechercher de nouveaux débouchés…



Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, lui, a souligné que l’amélioration de la qualité des produits était toujours la solution optimale. -VNA