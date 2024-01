Hanoï (VNA) – La Sécurité sociale du Vietnam (VSS) a atteint et même dépassé tous les objectifs fixés en matière de couverture sociale, d'assurance chômage et d'assurance maladie, selon le directeur général de la VSS, Nguyen The Manh.

L'assurance maladie couvre désormais 93,35% de la population du pays, dépassant l'objectif fixé dans la Résolution du gouvernement n° 01/NQ-CP ainsi que la Résolution de l'Assemblée nationale n° 68/2022/QH15 sur le plan de développement socio-économique pour 2023, a déclaré Nguyen The Manh lors de la Conférence sur la mise en œuvre des travaux d'assurance sociale et d'assurance maladie en 2024, en présence du vice-Premier ministre Le Minh Khai, tenue le 17 janvier à Hanoï.

L'année dernière, les recettes totales de l'assurance sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance santé ont atteint plus de 472 300 milliards de dôngs (19,24 milliards de dollars), soit 1,41% de plus que l'objectif fixé par le Premier ministre.

Photo d'illustration: VNA



Les taux de participation à l'assurance sociale étaient de 39,25 % par rapport à une population active de 18,259 millions de personnes, en assurance volontaire, 3,92% avec 1,83 million de personnes ; dans l'assurance chômage, 31,58% avec 14,693 millions de personnes et en assurance maladie, 93,35% avec 93,307 millions de personnes.

Pour l'année 2023, le VSS a versé des pensions mensuelles et des prestations sociales à 95.670 personnes. De plus, il a également accordé des prestations uniques d'assurance sociale à plus de 1,3 million de personnes, ainsi que des prestations de maladie, de maternité, de convalescence et de rétablissement de la santé à plus de 8,8 millions de personnes. -VNA