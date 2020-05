Le club de football Hanoi FC a remporté la Coupe nationale de football Bamboo Airways 2019. Photo: VPF

Hanoï (VNA) – La Coupe nationale de football Bamboo Airways 2020 devrait commencer le 24 mai, a annoncé le 6 mai la Compagnie par actions de football professionnel du Vietnam (VPF).

Après les matchs de qualification, le tournoi à élimination directe aura lieu une semaine plus tard.

La VPF n'a pas encore fixé de date pour la reprise des championnats de LS V.League 1 et de V.League 2. La compagnie émettra une notification en fonction de la situation actuelle de l'épidémie et de la directive du Premier ministre sur la prévention et le contrôle du COVID-19.

Le lancement de la Coupe nationale de football Bamboo Airways 2020 après la période de quarantaine est une décision positive de la part de VPF considérant la situation épidémique étant désormais sous contrôle.

Les équipes de football locales sont invitées à accélérer les préparatifs pour le redémarrage du tournoi. –VNA