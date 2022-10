Photo d'illustration

Alger (VNA) - La finale de la Coupe d’ambassadeurs de vovinam (art martial vietnamien) en Algérie, 5e édition, s’est terminée le 22 octobre à Alger, en Algérie.



Ce tournoi sportif organisé par l’ambassade du Vietnam en Algérie en collaboration avec la Fédération algérienne de Vovinam a réuni sportifs sportifs venus de 20 clubs algériens. Le premier prix a été attribué à l’Association sportive de la Sûreté nationale.



Il s’agit d’une des activités en vue du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Algérie (28 octobre 1962 - 28 octobre 2022), contribuant ainsi à resserrer les relations d’amitié entre les deux pays.



Le vovinam comprend de nombreuses techniques. Les techniques de base comprennent celles de poings, jambes, coudes, parades, tranchants, piques, sauts... Dans les techniques de combat, il y a notamment des contre-attaques foudroyantes. Les techniques d’auto-défense comprennent dégagements, clefs, projections.



Introduit dans un pays arabe musulman, le vovinam a conservé ses techniques comme les coups de poing, les coups de pied et la contre-attaque, ainsi que ses armes comme l’épée, le couteau et le bâton. En outre, le vovinam est très varié et adapté à plusieurs tranches d’âge, mais demande aux élèves une ferme détermination, un bon physique et beaucoup de patience.



Par son harmonie, sa souplesse et son habileté, le vovinam a gagné du terrain dans une quarantaine de pays à travers le monde, avec des millions d’adeptes et de pratiquants. En Algérie, il occupe une place importante dans les sports, bien qu’il y existe d’autres écoles d’arts martiaux tels que judo, karaté, wushu et aikido. – VNA