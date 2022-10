Photo: VNA

Sydney (VND) - SunRice Group - le plus grand distributeur de riz d'Australie - coopérera avec des chercheurs australiens et vietnamiens pour développer une nouvelle variété de riz, aidant les agriculteurs à s'adapter au changement climatique et offrant de nouvelles opportunités pour augmenter les exportations de riz du delta du Mékong.

Cette annonce a été publiée dans le journal The Australian Financial Review (AFR).

Le projet de recherche de la nouvelle variété de riz, d’une valeur de 3,5 millions de dollars, sera mis en œuvre pendant quatre ans avec la participation du Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), de l'Université du Queensland, de l'Université nationale d'An Giang, de l'Université de Can Tho et de l'Institut du riz du delta du Mékong.

Rob Gordon, directeur exécutif de SunRice, a déclaré que le projet avait réuni les meilleurs experts des meilleures agences gouvernementales, instituts de recherche et entreprises du Vietnam et d'Australie.

Tous sont déterminés à améliorer la chaîne de valeur du riz du delta du Mékong, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité, afin de répondre aux besoins des consommateurs sur de nombreux marchés à travers le monde, a-t-il ajouté. -VNA