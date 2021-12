Le président Nguyên Xuân Phuc (à doite) et la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le président Nguyên Xuân Phuc eu une entrevue le 1er décembre à Moscou avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, y compris la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Conseil de la Fédération de Russie.

Les deux dirigeants ont estimé que les liens entre les deux organes législatifs jouaient un rôle très important dans le développement des relations entre les deux pays dans plusieurs domaines ces derniers temps, malgré les impacts de l’épidémie de COVID-19.

Entrevue entre le président Nguyên Xuân Phuc et la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA



Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le Vietnam continuait de soutenir et de participer activement aux initiatives internationales initiées par le Conseil de la Fédération de Russie dans l’intérêt commun des deux pays, pour la paix et la stabilité dans les deux régions et dans le monde.

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko, a affirmé que la Chambre haute du Parlement russe soutenait toujours le renforcement des relations avec le Vietnam et continuait de travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale vietnamienne pour favoriser les accords et projets de coopération entre les deux pays. -VNA