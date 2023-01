Hanoi (VNA) - A l’occasion du Nouvel An 2023, l’ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura a accordé à l’Agence vietnamienne d’inforlation (VNA) une interview, au cours de laquelle il a exprimé son optimisme quant aux perspectives d’avenir des relations Vietnam-Thaïlande en 2023 lorsque le deux pays célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

L'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura. Photo: VNA

L’ambassadeur Nikorndej Balankura a soutenu qu’en 2023, il y aura des vents contraires qui pourraient ralentir l’économie mondiale. Ceux-ci peuvent être vus par la récession mondiale qui pourrait se produire à l’échelle mondiale, une inflation plus élevée à travers le monde, ainsi que l’augmentation des taux d’intérêt. Cependant, malgré tout ce ralentissement, le FMI prévoit toujours que l’Asie du Sud-Est, à la fois la Thaïlande et le Vietnam, connaîtra une croissance positive, a-t-il noté. Notant que davantage d’investisseurs thaïlandais sont intéressés par le Vietnam, l’ambassadeur a salué les efforts efficaces du Vietnam pour contrer les effets de la pandémie de Covid-19.Il a souligné que si la plupart des pays du monde ont stagné, le Vietnam a maintenu sa croissance estimée à 8% en 2022. En particulier, au troisième trimestre 2022, le Vietnam a enregistré une croissance record de 13,67%.Selon le diplomate, le résultat est très louable, surtout si l’on tient compte de la récession mondiale, de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement ressentie à l’échelle mondiale et aussi du fait que le Vietnam s’est fixé un nouvel objectif commercial économique, devenant pays à zéro émission d’ici 2050. Tout cela contribue à attirer les investissements directs étrangers du monde entier, en particulier de la Thaïlande.L’ambassadeur Nikorndej Balankura a soutenu qu’en 2023, il y aura des vents contraires qui pourraient ralentir l’économie mondiale. Ceux-ci peuvent être vus par la récession mondiale qui pourrait se produire à l’échelle mondiale, une inflation plus élevée à travers le monde, ainsi que l’augmentation des taux d’intérêt. Cependant, malgré tout ce ralentissement, le FMI prévoit toujours que l’Asie du Sud-Est, à la fois la Thaïlande et le Vietnam, connaîtra une croissance positive, a-t-il noté.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

C’est la deuxième fois que le Vietnam rejoint le Conseil des droits de l’homme après la première fois au cours du mandat 2014-2016, a-t-il noté, ajoutant que cela renforcera le bilan vietnamien des droits de l’homme, faisant progresser la protection et la promotion des droits de l’homme. Il a déclaré que la Thaïlande, qui avait été membre du conseil de 2010 à 2013, se présentera de 2025 à 2027. "Je suis convaincu que le Vietnam, pour les raisons que j’ai mentionnées précédemment, maintiendra cette croissance, une croissance élevée en fait par rapport à d’autres pays et restera plus ou moins bien à l’abri des perturbations économiques mondiales causées par les récessions", a-t-il déclaré."De plus, en ce qui concerne le commerce bilatéral et les investissements, la Thaïlande se classe désormais au neuvième rang des investisseurs au Vietnam. Et je prévois le fort intérêt des investisseurs étrangers thaïlandais pour le Vietnam, ainsi que la politique économique vietnamienne qui attire les étrangers. J’espère que la Thaïlande sera parmi les cinq premiers dans un avenir très proche", a indiqué le diplomate.Commentant l’élection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025, l’ambassadeur thaïlandais a déclaré qu’au cours des dernières années, le Vietnam avait été membre du Conseil de sécurité avec beaucoup de succès et avait représenté très bien la région Asie et l’Asie du Sud-Est en particulier."Je pense que le fait que le Vietnam ait été élu (au Conseil des droits de l’homme de l’ONU) est à la fois louable et bien mérité. Le Vietnam est une candidature de l’ASEAN, donc la candidature du Vietnam a été soutenue à la fois par l’ASEAN et bien sûr par la Thaïlande", a-t-il déclaré.C’est la deuxième fois que le Vietnam rejoint le Conseil des droits de l’homme après la première fois au cours du mandat 2014-2016, a-t-il noté, ajoutant que cela renforcera le bilan vietnamien des droits de l’homme, faisant progresser la protection et la promotion des droits de l’homme. Il a déclaré que la Thaïlande, qui avait été membre du conseil de 2010 à 2013, se présentera de 2025 à 2027.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à droite) et son homologue thaïlandais Prayut Chan-o-cha lors des 40e et 41e Sommets de l’ASEAN à Phnom Penh, au Cambodge. Photo: VNA

Par conséquent, l’ambassadeur a estimé que la coopération bilatérale est très prometteuse dans tous les aspects – politique, économie et échanges populaire. Concernant les relations entre les deux pays, l’ambassadeur Nikorndej a déclaré que les deux pays célébreront le 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral en 2023, mais que le partenariat a été élevé au rang de partenariat stratégique renforcé, ce qui est très spécial. "Il s’agit d’un statut spécial dont seuls la Thaïlande et le Vietnam bénéficient au sein de l’ASEAN", a-t-il déclaré."C’est un lien étroit partagé par les voisins, par les frères et par la famille. Je pense donc que c’est une stature très spéciale. Et ce que nous avons accompli au cours des 10 dernières années est incalculable. Tant de choses que nous avons accomplies", a affirmé le diplomate.Il a noté que sur le plan politique, il y a eu des échanges de visites, tant au plus haut niveau. Sur le plan économique, au cours des 10 dernières années, les liens se sont énormément développés. La Thaïlande figurait dans le top 10 des investisseurs, juste derrière Singapour dans l’ASEAN."Et comme je l’ai mentionné, avec la politique économique du Vietnam qui est beaucoup plus ouverte, et que le Vietnam veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, je pense que les investisseurs thaïlandais dans les énergies renouvelables, l’économie numérique seront très intéressés à venir investir davantage dans Vietnam", a-t-il dit."En termes d’échanges populaires, nous avons favorisé des liens très étroits entre les deux pays. Et je vois que ces liens vont être encore plus renforcés car aujourd’hui, les Thaïlandais et les Vietnamiens se connaissent davantage en termes de culture, de langue, de cinéma, de musique".Il a noté que juste après la pandémie, 400.000 Vietnamiens se sont rendus en Thaïlande. Environ 50.000 Thaïlandais sont venus au Vietnam. "Et je vois que ce nombre augmente, tout comme le nombre de fréquences avec plusieurs vols par jour, et tous les vols sont complets", a-t-il indiqué.Par conséquent, l’ambassadeur a estimé que la coopération bilatérale est très prometteuse dans tous les aspects – politique, économie et échanges populaire.