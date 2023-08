Abou Dhabi (VNA) - La coopération économique est toujours un pilier important et un point positif des relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU), a déclaré l’ambassadeur Nguyên Manh Tuân à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis (EAU), Nguyên Manh Tuân. Photo: VNA



Selon l'ambassadeur Nguyên Manh Tuân, dans les relations économiques entre les deux pays, la partie émiratie considère que leur accord de partenariat économique intégral (CEPA) sera l'un des trois piliers prioritaires d'ici 2030 et les années prochaines.



Une fois signé, le CEPA sera le plus grand, le plus complet, le plus significatif accord dans les relations entre le Vietnam et les EAU. Il marquera un jalon important des relations bilatérales, ouvrant une nouvelle phase de coopération stratégique dans le commerce et l'investissement.



Selon l’ambassadeur Nguyên Manh Tuân, les EAU sont le plus grand partenaire commercial du Vietnam dans la région Moyen-Orient - Afrique du Nord. Ils sont également le 7e marché d'exportation du Vietnam. Le Vietnam, de son côté, est le plus grand partenaire commercial des EAU en Asie du Sud-Est.

Photo: VNA



En 2022, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers les Émirats arabes unis a été multiplié par 27,5 par rapport à 2006. Le Vietnam a affiché un excédent commercial de 3,27 milliards de dollars vis-à-vis des EAU.



Ces 30 dernières années, l'amitié et la coopération entre les deux pays se sont activement développées dans de nombreux domaines, de la politique au commerce en passant par l'investissement, le travail et le tourisme. La confiance politique et la compréhension mutuelle n'ont cessé de se renforcer. Grâce au maintien des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, les relations politiques se sont resserrées et fiabilisées, a souligné l’ambassadeur Nguyên Manh Tuân.



Concernant les orientations de la coopération dans les temps à venir, l'ambassadeur Nguyên Manh Tuân a déclaré que l'ambassade du Vietnam aux Émirats arabes unis accorderait la priorité à la promotion des domaines prometteurs, notamment l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, les finances, la logistique, le travail, le tourisme..., afin de promouvoir les relations bilatérales. -VNA