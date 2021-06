L’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan et Urs Angst, propriétaire de la société de transformation des aliments Metzgerei-Angst. Photo: VNA

Zurich (VNA) – Plus de 32.500 francs suisses ont été collectés le 21 juin à Zurich par la communauté vietnamienne et des amis suisses, en réponse à l’appel de l’ambassade du Vietnam en Suisse en faveur du Fonds pour la lutte contre le COVID-19 au Vietnam.

Sur ce total, Urs Angst, propriétaire de la société de transformation des aliments Metzgerei-Angst, a octroyé 20.000 francs ; Truong Thanh Nguyen, propriétaire de la société TRUONG VINH AG, 5.000 francs ; l’Association d’amitié Suisse-Vietnam et l’Association des Vietnamiens en Suisse, 1.500 francs pour chacune.

L’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan a remercié les citoyens vietnamiens et amis suisses pour leurs contributions au Fonds pour la lutte contre le COVID-19 au Vietnam.

Auparavant, faisant l'écho de l'appel "que les gens s'unissent, fassent tous les efforts possibles pour prévenir et combattre l'épidémie de COVID-19" du Front de la Patrie du Vietnam, l'ambassade du Vietnam en Suisse a envoyé une lettre appelant les individus, les associations et les entreprises au sein de la communauté vietnamienne en Suisse à contribuer volontairement et à cotiser pour acheter des vaccins anti-COVID-19 au Vietnam. -VNA