La préparation de "banh chung" - un plat emblématique à l'occasion du Nouvel An lunaire, le 23 janvier au siège de l’ambassade du Vietnam en Russie . Photo: VNA

Moscou (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Russie a organisé le 23 janvier un programme pour célébrer le Nouvel An lunaire 2020, réunissant des Vietnamiens vivant à Moscou et dans d’autres localités russes.

L’ambassadeur vietnamien Ngo Duc Manh a informé les participants des résultats des activités de son ambassade en 2019, avant de remercier l’Association des Vietnamiens en Russie, ainsi que d’autres organisations et particuliers pour leur collaboration étroite dans l’organisation des activités dans le cadre des Années croisées Vietnam-Russie 2019 et 2020.

Il a formulé les vœux de bonne santé et de succès à la communauté des Vietnamiens en Russie, souhaitant la voir se développer durablement et stablement.

Les représentants de la communauté vietnamienne ont remercié l’ambassade pour avoir organisé une telle activité significative qui leur a permis de se rencontrer et de s’orienter vers leur pays natal.

Auparavant, des Vietnamiens dans d’autres localités russes avaient organisé des fêtes et programmes culturels et artistiques pour célébrer le Nouvel An lunaire 2020. -VNA