L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Ho Minh Tuan prend la parole. Photo: VNA



Prague (VNA) - La préservation, la valorisation et la promotion de la culture et des arts traditionnels de la nation sont toujours des activités fondamentales de la communauté des Vietnamiens en République tchèque.

Lors du 3e congrès et de la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de l'Association de la culture et des arts du Vietnam en République tchèque tenus le 4 octobre à Prague, l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays Ho Minh Tuan a apprécié les contributions importantes de ladite association au développement des activités culturelles et artistiques de la communauté des Vietnamiens en République tchèque.

Les numéros artistiques interprétés lors des fêtes de la culture et des échanges culturels tels que le "quan ho" (chant alterné), la danse avec le chapeau conique, etc. ont laissé une forte impression aux spectateurs étrangers, contribuant à promouvoir la culture du Vietnam et à améliorer la position de la communauté.

Dans les temps à venir, l'association renforcera la collaboration avec les associations des Vietnamiens en République tchèque, afin de préserver les types culturels immatériels comme le "quan ho", le chant folklorique "vi dam" de la région de Nghê Tinh, le chant Xoan de la province de Phú Thọ, le "ca tru". -VNA