Hanoi (VNA) – La communauté des Vietnamiens en Europe de l'Est ont mobilisé et collecté des fonds, des fournitures et du matériel médicaux dans le cadre des efforts visant à soutenir les habitants du pays dans la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus (COVID-19).

En République tchèque, la communauté vietnamienne a collecté 160.000 Koruns (environ 6.900 dollars) et collecté des fournitures médicales d'une valeur de plus de 250.000 Koruns (10.800 dollars), dont 40 000 masques de protection, 10.000 paires de gants, 1.000 paquets de serviettes désinfectantes, 137 vêtements médicaux spécialisés et 30 thermomètres.

Le don sera envoyé au pays d'origine pour soutenir la lutte contre l'épidémie de COVID-19 dans le district de Binh Xuyen, de la province de Vinh Phuc.

Selon l'Association des Vietnamiens de Pologne, l'organisation a collecté des fonds pour acheter des masques de protection et des sprays désinfectants à envoyer dans le pays pour soutenir les habitants de Vinh Phuc.

Récemment, 16.000 masques de protection ont été remis à des représentants du Comité populaire de Vinh Phuc. - VNA